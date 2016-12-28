Ворскла: переговоры по аренде Хлебаса и Загорулько продолжаются

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Лиш тільки фінішував 2016-й змагальний рік у Прем’єр-лізі, як довкола команд традиційно почали снувати чутки про кадрові перестановки. Звісно, про потенційне підсилення «Ворскли» наразі писати недоречно, бо ж з тими виконавцями, які є на олівці у головного тренера Василя Сачка, саме ведуть перемовини, а ось про тих, хто вже точно виявив бажання залишити ряди полтавського колективу, можемо написати офіційно. Майже зі стовідсотковою впевненістю можна сказати про зміну футбольної прописки воротаря Дмитра Непогодова. Виявив бажання продовжити свою кар’єру в іншому клубі досвідчений боєць Сергій Сімінін. Терміни орендних угод закінчилися в оборонця Андрія Пилявського (належить за контрактом казанському «Рубіну») і в нападників Артура Загорулька («Шахтар», Донецьк) та Дмитра Хльобаса («Динамо», Київ). Стосовно продовження співпраці з останніми двома, наразі триває переговорний процес між усіма зацікавленими сторонами. Повернувся до Катару, підписавши контракт з десятою командою тамтешнього чемпіонату «Аль-Харітіят» Санжар Турсунов.



Також стало відомо про те, що капітан Володимир Чеснаков і багаторічний гравець команди Павло Ребенок, який наприкінці сезону вражав своєю універсальністю дій на полі, до того ж результативною грою, виявили бажання залишитися у «Ворсклі». Про інші кадрові зміни офіційна сторінка «Ворскли» інформуватиме вас по мірі надходження перевіреної інформації.

Источник — ФК Ворскла

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