Сергей АТЕЛЬКИН: «Шевчук на сто процентов отдавался игре»

Легенда «Шахтера» Сергей Ателькин, который в свое время поиграл с Вячеславом Шевчуком, высказал свое мнение о футболисте.



- Слава – футболист, который всегда на сто процентов отдавался во всех играх и тренировках, он показывал довольно высокий уровень и всегда на этом уровне держался и не опускал планку. Он доиграл до своего возраста, но, думаю, если бы здоровье еще позволяло, он бы продолжил карьеру.... Вообще Слава запомнился надежным и скоростным защитником. Человек выходил и с первой до последней минуты не бился, как у нас в последнее время стало модно говорить, а играл.



Напомним, вчера Вячеслав Шевчук заявил о завершении карьеры игрока.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.