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Сергей АТЕЛЬКИН: «Шевчук на сто процентов отдавался игре»

Экс-нападающий «Шахтера» прокомментировал решение бывшего партнера завершить карьеру

  • 28.12.2016 17:17
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Легенда «Шахтера» Сергей Ателькин, который в свое время поиграл с Вячеславом Шевчуком, высказал свое мнение о футболисте.

- Слава – футболист, который всегда на сто процентов отдавался во всех играх и тренировках, он показывал довольно высокий уровень и всегда на этом уровне держался и не опускал планку. Он доиграл до своего возраста, но, думаю, если бы здоровье еще позволяло, он бы продолжил карьеру.... Вообще Слава запомнился надежным и скоростным защитником. Человек выходил и с первой до последней минуты не бился, как у нас в последнее время стало модно говорить, а играл.

Напомним, вчера Вячеслав Шевчук заявил о завершении карьеры игрока.

Источник — ТК Футбол

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