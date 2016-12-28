Игорь ЛИТОВКА: «В Латвии зарабатывают меньше 6 тысяч долларов»

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Неделю назад украинский голкипер Игорь Литовка официально покинул ФК «Рига» и находится сейчас в поисках нового места работы.



- Вы перешли в ФК «Рига» спустя месяц после его создания. Какие задачи ставились перед командой на сезон?

- Задачи перед клубом ставились самые максимальные – попадание в еврокубки. Правда, комплектация происходила довольно-таки странным образом. Руководители перед стартом чемпионата Латвии толком не успели укомплектовать команду, поэтому процентов 50-60 футболистов, в том числе и я, приехали непосредственно перед началом чемпионата. То есть у нас банально не было элементарной сыгранности между собой. Нам приходилось сыгрываться уже по ходу сезона. Стоит отметить, что в летнее межсезонье опять-таки ушло процентов 40-50 игроков и на их место пришли другие футболисты. То есть команда находилась в стадии становления, и решать серьезные турнирные задачи было очень сложно.



- Итоговое пятое место «Риги» в чемпионате Латвии руководители клуба расценили как провал?

- Не скажу, что «Рига» плохо выступила… Сначала перед нашей командой, конечно же, озвучивались самые максимальные задачи, но уже по ходу сезона происходила их корректировка. Нам говорили: чем выше в турнирной таблице мы поднимемся, тем лучше. Затем были разговоры о том, чтобы «Рига» удержалась в элитном дивизионе и не вылетела. Нам не везло в плане реализации моментов. Если посмотреть на статистику, то по пропущенным голам «Рига» находится на третьем месте после чемпиона «Спартака» из Юрмалы и вице-чемпиона ФК «Елгава. Мы просто очень много не забивали, поэтому и потеряли много очков. Нам не хватало хорошего нападающего.



- В плане финансовых выплат проблем никаких не возникало?

- Проблем никаких не было. Возможно, финансовые условия в клубе были не самые лучшие, но и задержек никаких не было.



- Сравните уровень украинского и латвийского футбола.

- Чемпионат Латвии соответствует приблизительно уровню нашей Первой лиги. Если учитывать нынешние реалии Лиги Пари-Матч, то команды из нижней части турнирной таблицы вполне могли иметь проблемы против команд из Латвии.



- Как обстоят дела в Латвии с инфраструктурой?

- В Латвии люди более заинтересованы в баскетболе и хоккее. Футбол в этой стране занимает далеко не первое место. Для меня было удивительно, когда на матч отборочного турнира к ЧМ-2018 Литва – Венгрия пришло всего 4,5 тысячи болельщиков. Из этой цифры нужно вычесть немаленький процент венгерских любителей футбола, которые приехали поддержать свою национальную сборную.



Что касается стадионов, то в некоторых городах есть довольно симпатичные футбольные арены, пускай и небольшие. Но плохо то, что на них присутствует всего одна трибуна. С одной стороны она большая и красивая, но все равно не те ощущения.



Поля в Латвии находятся в хорошем состоянии. Правда, в связи с климатом они очень поздно начинают играть на травяных покрытиях, преобладает синтетика.



- Насколько отличается менталитет украинцев от латвийцев? Что в первую очередь бросается в глаза? Какие возникали трудности?

- В плане адаптации у меня проблем не возникало. 90% латвийцев говорят на русском языке. С валютой был довольно необычный переход. В первое время было непривычно переводить все в евро. Что касается менталитета людей, то, наверное, он все-таки отличается.



- Насколько уровень зарплат в Латвии ниже, чем в украинских клубах? Не берем в счет «Динамо» и «Шахтер»…

- У нас получается, футболистам платят в гривне, а там игроки получают в евро. Поэтому если зарплату латвийского игрока перевести в нашу валюту, то не сильно она отличается. Хорошей зарплатой в Латвии считается зарплата, которую получают футболисты украинских клубов, которые находятся ниже первой «шестерки» в турнирной таблице. В принципе, я не могу это утверждать со 100% уверенностью, потому что не знаю точно, кто и сколько получает у нас. В Латвии зарабатывают меньше 5-6 тысяч долларов в месяц.



- В «Риге» вместе с вами выступало семь российских футболистов. Были с ними разговоры по поводу ситуации в Украине?

- Изначально, после того как мы пришли в команду, пару дней общались друг с другом с осторожностью. Затем мы стали нормально общаться, никаких политических тем не затрагивали. С одним россиянином жили в одной комнате, до сих пор поддерживаем связь. У нас никогда не возникало никаких конфликтов. На политические темы никто друг другу ничего не доказывал и я считаю, что спорить с ними на эту тему было бессмысленно. Ведь они не знают ситуацию, которая происходит в Украине.



- В августе 2016 года «Ригу» возглавил российский тренер Владимир Волчек. Как он проявил себя как специалист и как человек?

- Из всех тренеров, которые были в «Риге» - самым профессиональным наставником оказался Дмитрий Хомуха. У него был очень серьезный подход ко всему. Мы по несколько раз разбирали тренировки, игры. Именно Хомуха сформировал все то, к чему потом пришел Волчек. То есть когда ушел Хомуха, тогда его наработки начали давать плоды. В плане человеческих качеств Волчека – не хочется их затрагивать. Естественно, Волчек внес какие-то свои коррективы в развитие команды, но, считаю, что в этом большая заслуга Хомухи.



- Вы были основным голкипером «Риги». Почему все-таки контракт с вами не был продлен?

- По ходу сезона были разговоры о продлении соглашения, но ближе к завершению чемпионата, мы друг друга поняли. Я не намерен был оставаться в клубе. Думаю, что к моей игре у руководства не возникало никаких вопросов. Я получил опыт, мы пожали друг другу руки и нормально расстались.



- У вас уже есть какие-то конкретные варианты для продолжения карьеры?

- Варианты есть. Я нахожусь в режиме ожидания и думаю, что после окончания новогодних праздников этот вопрос решится.



- Вы более склоны к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом или в Украине?

- Мне очень хочется остаться в Украине, но пока что я не вижу для себя никаких альтернатив для того, чтобы оставаться.



- Если бы вас позвал донецкий «Олимпик». Согласились бы вернуться?

- Я там уже был и не вижу смысла возвращаться назад. Как говорится, дважды в одну реку не войдешь. Хочется получить какой-то новый опыт. Опять-таки у меня есть предложения из Латвии, но пока что я не вижу себя в этом чемпионате.

Источник — Footboom

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