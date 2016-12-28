Мануэль Баум возглавил Аугсбург

Немецкий «Аугсбург» объявил о назначении Мануэля Баума на пост главного тренера команды.
Баум последние два сезона работал в тренерском штабе команды, однако, теперь руководство доверило 37-летнему специалисту самостоятельный пост.
Баум сменил на посту главного тренера Дирка Шустера, которого уволили на прошлой неделе.
Источник — Sport.ua
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