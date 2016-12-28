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Аякс и Херенвен хотят арендовать Эдегора

Норвежский вундеркинд не попадает в основной состав «Реала»

  • 28.12.2016 16:43
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Норвежский вундеркинд Мартин Эдегор попал в сферу интересов европейских клубов.

По информации издания AS на норвежца претендуют «Аякс» и «Херенвен». Оба клуба ведут переговоры со сливочными касательно аренды игрока до конца сезона.

Эдегор стал игроком «Реала» два года назад, когда ему едва исполнилось 16 лет, с тех пор хавбек провел всего 2 матча за «королевский клуб».

Источник — Sport.ua

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