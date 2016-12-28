Тимощук и Семак могут вместе работать в Уфе

© riafan.ru

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы», которым в ближайшее время станет тренер «Зенита» Сергей Семак. Планируется, что клуб из Башкирии объявит о назначениях до Нового года.



В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины. Сам Тимощук в разговоре с корреспондентом ФАН отказался комментировать возможное назначение до новогодних праздников, сославшись на отпуск.



Отмечается, что альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава – ранее экс-капитан сине-бело-голубых работал под руководством Мирчи Луческу в донецком «Шахтере». Однако в настоящий момент такой исход событий менее вероятен.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.