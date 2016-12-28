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Инспекция УЕФА осталась довольна Харьковом

Еврокубковые матчи все ближе к стадиону «Металлист»

  • 28.12.2016 16:29
  • 433 просмотров
  • 1 комментария
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fstadium.com. ОСК «Металлист»
© fstadium.com. ОСК «Металлист»

Инспекторы УЕФА завершили свою проверку и покинули Харьков с хорошими впечатлениями. Руководство харьковской арены предоставило инспекторам для проверки все необходимые документы, которые не вызвали никаких нареканий. Также инспекцию удовлетворило и состояние самого ОСК. Остались довольны проверяющие и презентацией от представителей «Шахтера», посвященной организации и проведении еврокубковых матчей на ОСК «Металлист».

Учитывая вышесказанное, «Шахтеру» практически гарантировано одобрение проведения евро-матчей в Харькове. Однако донецкий клуб обязан дождаться от УЕФА еще юридического подтверждения. Судя по всему, донетчане получат эти документы уже в январе 2017 года. Лишь после этого в «Шахтере» смогут официально заявить о том, что ближайший еврокубковый матч (23 февраля, 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой») состоится именно на ОСК «Металлист«.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    sunny.kh.ua
    online
      sunny.kh.ua, 28.12.2016 17:44
    +1
    Зря Львов плохо поддерживал Шахтер. Теперь харьковчане будут наслаждаться классной игрой
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