Буковину покинули президент и тренерский штаб

Черновицкая «Буковина» в один день лишилась президента клуба и тренерского штаба.
Сегодня состоялась пресс-конференция на которой президент «Буковины» Сергей Гринюк объявил о своей отставке.
Вместе с президентом уходят главный тренер команды Сергей Шищенко, а также его ассистент Григорий Чурилов.
Источник — Sport.ua
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