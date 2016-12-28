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Буковину покинули президент и тренерский штаб

Черновицкий клуб лишился кадровой верхушки

  • 28.12.2016 16:24
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fcbukovyna.com
© fcbukovyna.com

Черновицкая «Буковина» в один день лишилась президента клуба и тренерского штаба.

Сегодня состоялась пресс-конференция на которой президент «Буковины» Сергей Гринюк объявил о своей отставке.

Вместе с президентом уходят главный тренер команды Сергей Шищенко, а также его ассистент Григорий Чурилов.

Источник — Sport.ua

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