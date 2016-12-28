ОФИЦИАЛЬНО: Марело Ромеро — главный тренер Малаги

Уругваец Марсело Ромеро стал главным тренером «Малаги». 40-летний специалист три предыдущих года работал в тренерском штабе клуба, теперь настало время попробовать самостоятельную работу.
Отметим, что Ромеро являлся игроком «анчоусов» с 2001 до 2007 год.
Марсело Ромеро сменил на посту главного тренера «Малаги» Хуанде Рамоса, который вчера был официально уволен.
В текущем сезоне за «Малагу» выступает украинец Денис Бойко.
Источник — Sport.ua
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