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ОФИЦИАЛЬНО: Марело Ромеро — главный тренер Малаги

Команда Дениса Бойко получила нового тренера

  • 28.12.2016 16:19
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ФК Малага
© ФК Малага

Уругваец Марсело Ромеро стал главным тренером «Малаги». 40-летний специалист три предыдущих года работал в тренерском штабе клуба, теперь настало время попробовать самостоятельную работу.

Отметим, что Ромеро являлся игроком «анчоусов» с 2001 до 2007 год.

Марсело Ромеро сменил на посту главного тренера «Малаги» Хуанде Рамоса, который вчера был официально уволен.

В текущем сезоне за «Малагу» выступает украинец Денис Бойко.

Источник — Sport.ua

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