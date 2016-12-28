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Агент Марсьяля ведет переговоры с Севильей

Нападающий «МЮ» хочет попробовать свои силы в Испании

  • 28.12.2016 16:15
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Севилье».

Агент игрока в интервью испанской прессе заявил, что игрок не против сменить обстановку, и попробовать себя в андалусийском клубе.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «МЮ» 11 матчей, забил 1 гол.

Источник — Sport.ua

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