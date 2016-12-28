Агент Марсьяля ведет переговоры с Севильей

Тоже проголосовал за Чебана. Но и Элина не менее достойна. Пусть у нее нет олимпийской медали, н...

ну для меня тогда Румыния и Турция одна страна, их тоже разделила случайность в свое время, даже ...

Юрию Б.А что касается покупки-продажи Тайсона, так не забывайте :1) Шахтер его брал, когда Металл...

"Шюхта" - это, наверное, к Вам относится, правда, что это значит не знаю ))

... А тут всего в 2,5 раза больше? Не, можно и поторговаться еще Шахтеру наверняка!

Не скажи! Во-первых - у них еще, как в Европе фейр-плей не введен, так что баланс доходов-расходо...