Агент Марсьяля ведет переговоры с Севильей

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Севилье».
Агент игрока в интервью испанской прессе заявил, что игрок не против сменить обстановку, и попробовать себя в андалусийском клубе.
В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «МЮ» 11 матчей, забил 1 гол.
Источник — Sport.ua
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