Вардан ИСРАЕЛЯН: «Нам нужно усиление на все позиции»

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Президент «Стали» Вардан Исраелян поделился планами на межсезонье.



«Наша активность будет зависеть от того, какие требования по составу выставит тренерский штаб.



Нужно, чтобы на каждой позиции было хотя бы по два равноценных игрока. Тогда тренерам будет легче управлять командой.



Поэтому будем считать, что нам нужно усиление на все позиции.



На примете очень много футболистов. Но другое дело - желание самого футболиста, которого мы бы хотели видеть в своей команде. И многое зависит от тренера.



Также футболисты, которые играют у нас, у нас должны уметь проявить себя в быту и выполнять все требования, которые полагаются профессиональному спортсмену», - заявил Исраелян в интервью программе «Время Стали».

Источник — ФК Сталь Каменское

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