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Олег ФЕДОРЧУК: «Луческу хороший тренер, но в истории не ориентируется»

Футбольный эксперт прокомментировал высказывания тренера «Зенита»

  • 28.12.2016 15:46
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  • 1 комментария
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gazeta.ua
© gazeta.ua

Тренер і футбольний експерт Олег Федорчук прокоментував слова Мірчі Луческу про єдність України і Росії.

«Це не перше політичне висловлювання Луческу. Свого часу він агітував за об'єднаний чемпіонат, теж мотивував, мовляв, одне коріння, одна країна.

Дивуватися тут нічому, Луческу - продукт тієї системи, а в Румунії радянська пропаганда була набагато вища, ніж у нас. Він вийшов з епохи, коли робили висновки, не маючи всієї повноти картини. Він хороший тренер, але в історії зовсім не орієнтується, тут він - повний невіглас.

У «Шахтарі» Луческу працював за незалежної Україні. Але люди змінюються з 20 до 40 років. А він у нашу країну приїхав, коли йому було під 60. Тим паче, що його все влаштовувало, він отримував одну з найбільших в Європі зарплат. Навряд чи в таких умовах у нього була мотивація змінюватися. Людина щось в собі змінює, коли сталася якась трагедія, важко, вона шукає вихід.

Чому багато країн роблять перешкоди для роботи в себе іноземних тренерів? Тому що, якщо багато буде таких як Луческу, вони впливатимуть на громадську думку. А це вже - глобальна політика. Це він намагається зараз робити, тим паче, що справи в «Зеніті» у нього не йдуть. І тренер пішов іншим шляхом, аби створити навколо себе групу підтримки», - каже Федорчук.

Мірча Луческу очолив «Зеніт» у травні нинішнього року після 12 років роботи в донецькому «Шахтарі».

Источник — Комсомольская правда

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Комментарии
    sus1ik
    online
      sus1ik, 28.12.2016 16:18
    0
    "Чому багато країн роблять перешкоди для роботи в себе іноземних тренерів? Тому що, якщо багато буде таких як Луческу, вони впливатимуть на громадську думку."

    Что за бред?! Если бы все слушали Луческу, то сейчас бы вся страна считала что в каждом матче против Шахтера играют и команды и судьи...
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