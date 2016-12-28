Олег ФЕДОРЧУК: «Луческу хороший тренер, но в истории не ориентируется»

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Тренер і футбольний експерт Олег Федорчук прокоментував слова Мірчі Луческу про єдність України і Росії.

«Це не перше політичне висловлювання Луческу. Свого часу він агітував за об'єднаний чемпіонат, теж мотивував, мовляв, одне коріння, одна країна.

Дивуватися тут нічому, Луческу - продукт тієї системи, а в Румунії радянська пропаганда була набагато вища, ніж у нас. Він вийшов з епохи, коли робили висновки, не маючи всієї повноти картини. Він хороший тренер, але в історії зовсім не орієнтується, тут він - повний невіглас.

У «Шахтарі» Луческу працював за незалежної Україні. Але люди змінюються з 20 до 40 років. А він у нашу країну приїхав, коли йому було під 60. Тим паче, що його все влаштовувало, він отримував одну з найбільших в Європі зарплат. Навряд чи в таких умовах у нього була мотивація змінюватися. Людина щось в собі змінює, коли сталася якась трагедія, важко, вона шукає вихід.

Чому багато країн роблять перешкоди для роботи в себе іноземних тренерів? Тому що, якщо багато буде таких як Луческу, вони впливатимуть на громадську думку. А це вже - глобальна політика. Це він намагається зараз робити, тим паче, що справи в «Зеніті» у нього не йдуть. І тренер пішов іншим шляхом, аби створити навколо себе групу підтримки», - каже Федорчук.

Мірча Луческу очолив «Зеніт» у травні нинішнього року після 12 років роботи в донецькому «Шахтарі».

Источник — Комсомольская правда

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