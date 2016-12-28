Ольга ОВДИЙЧУК: «Женский футбол сильно отличается от мужского»

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К 23 годам Ольга Овдийчук уже завоевала себе имя в украинском футболе. Нападающая харьковского «Жилстроя-1» - лучший бомбардир чемпионата, одна из самых молодых спортсменок в сборной страны, а теперь и победительница ежегодной премии «Футбольные звезды Украины» - 2016. «КП» в Украине» Ольга рассказала о своей карьере и личных амбициях.

«Мальчишки злились, когда их обыгрывала»

- То, что я стала лучшей футболисткой страны - для меня большой сюрприз. Хотя, когда я ехала на награждение, мне хотелось, чтобы выбрали меня. Поэтому я очень рада, что так получилось. Яна и Юля меня поздравили (Яна Калинина и Юлия Шевчук, номинанты. – Прим. авт.), пожелали мне успехов. Потом сразу же поздравили друзья, родные и, конечно, партнеры по команде.

- Как вы пришли в футбол?

- Я росла в компании мальчишек, а они любили футбол. Все началось с того, что я просто играла с ними, у меня неплохо получалось. Когда мне было 13 лет, тренер из Костополя (Ровенская область) Василий Мамчур пригласил меня поиграть за его команду, я больше узнала о женском футболе, мне понравилось, а еще через несколько лет я стала учиться в Костопольском спортивном лицее.

- Ваша семья связана со спортом?

- Нет, ни мама, ни папа, ни сестра не занимаются никаким видом спорта. И изначально мои близкие были против того, чтобы я профессионально занималась спортом, хотели, чтобы я выбрала другой путь. Но потом они смирились с моим желанием и теперь радуются моим успехам.

- В какой момент вы поняли, что футбол станет вашей профессией?

- Думаю, я знала это с самого начала. Я была быстрой, энергичной, когда работала с мячом, мне приносило это невероятное удовольствие. Мне очень нравилось обыгрывать мальчишек, забивать им мячи. Они тогда злились (смеется). А когда уже начала специально учиться, то тренеры сказали, что у меня талант.

«Бегаем, потому что нам это нравится»

- Мы все знаем, что в мужском футболе зарплаты игроков довольно большие, какая была ваша первая зарплата?

- Когда я начала играть профессионально, то зарплат у нас не было вообще. Нас кормили, оплачивали нам поездки на соревнования, но все держалось только на нашем желании. Мы хотели играть и хотели побеждать, а такого, чтобы нам платили зарплаты, к сожалению, не было. Конечно, нам давали какие-то призовые, но они были минимальными. Думаю, у клуба просто не было возможности нам платить.

- Сейчас в харьковском «Жилстрое-1» у вас есть официальный контракт?

- Если честно, то мужской и женский футбол очень отличаются по финансированию, условиям, инфраструктуре. У нас в клубе минимальная зарплата – пять тысяч гривен. Мы бегаем, потому что нам это нравится, а большего нет.

«В команде ругаемся, но быстро успокаиваемся»

- Бытует мнение, что в женском коллективе всегда есть конкуренция - в модельном бизнесе, говорят, шпильки друг другу в туфли подкладывают. А как обстоят дела в женской футбольной команде?

- Бывают разные ситуации. Женщины всегда остаются женщинами, даже в спорте. Бывают споры, разногласия, мы можем очень сильно поругаться, но потом быстро успокаиваемся и приходим к единому общему мнению.

- Сколько времени в вашей жизни занимает футбол?

- Когда идет сезон, у нас по два часа тренировки каждый день, во время предсезонки – по четыре часа занятия. Кроме того, я смотрю футбол по телевизору, мне интересен и женский, и мужской футбол, нравится чемпионат Испании, Германии, Украины.

«Если будет возможность, попробую силы в Европе»

- Кто лучший футболист мира, по версии Ольги Овдийчук?

- Из мужчин - Лионель Месси, а из женщин – Карли Ллойд, капитан сборной США. А если говорить об украинском футболе и нашей сборной, то я отмечу Дарью Апанащенко.

- Кто ваши главные болельщики?

- Мои родные и в победах, и в поражениях всегда меня поддерживают. К сожалению, у них нет возможности быть рядом со мной, но мы постоянно общаемся по телефону. Мне важно их мнение. Я стараюсь почаще приезжать домой в Ровно, хотя не всегда получается. Но знаю, что они всегда радуются за меня.

- Мечтаете поиграть в европейском клубе?

- Я уверена, что для каждого двери в Европу открыты, но нужно иметь желание и идти к своей цели. Сейчас я хочу играть в Украине и завоевать здесь все возможные титулы в клубе, а также в сборной. А в будущем, если будет возможность, то попробую свои силы и на европейской арене.

КСТАТИ

«На поле не важно, как выглядишь»

- Если честно, я не уделяю внимания тому, как выгляжу на поле. А в жизни, конечно, стараюсь за собой ухаживать. Хотя косметикой нечасто пользуюсь, но люблю кремы, маски для лица, чтобы выглядеть свежо и красиво. Люблю ухаживать за волосами, хотя на поле они мне мешают, и я часто завязываю их в хвост. Что касается еды, то кушаю все, я не склонна к тому, чтобы набирать вес. А есть девочки, которые действительно очень следят за тем, чтобы не съесть лишнего, потому что плюс несколько килограммов сказываются на игре.

- Сладенькое любите?

- Очень. Мне даже партнеры по команде говорят: «Как ты можешь столько есть и не поправляться?» Я отвечаю: «Вы, конечно, простите, но так устроен мой организм».

Источник — Комсомольская правда

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