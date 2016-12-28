Лестер получит дополнительно 30 миллионов на трансферы

Владельцы чемпионов Англии «Лестера» собираются увеличить бюджет на трансферы команды, для спасения от вылета.
На текущий момент «лисы» находятся в шаге от зоны вылета, поэтому тренерскому штабу необходимо обновить состав.
Руководство клуба планирует выделить около 30 миллионов евро на зимние трансферы, которые разрешат потратить Клаудио Раньери.
Первой покупкой «Лестера» может стать хавбек «Спортинга» Адриен Силва.
Источник — Sport.ua
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