Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лестер получит дополнительно 30 миллионов на трансферы

Руководство «лис» хочет спасти команду от вылета

  • 28.12.2016 15:36
  • 237 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Владельцы чемпионов Англии «Лестера» собираются увеличить бюджет на трансферы команды, для спасения от вылета.

На текущий момент «лисы» находятся в шаге от зоны вылета, поэтому тренерскому штабу необходимо обновить состав.

Руководство клуба планирует выделить около 30 миллионов евро на зимние трансферы, которые разрешат потратить Клаудио Раньери.

Первой покупкой «Лестера» может стать хавбек «Спортинга» Адриен Силва.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.