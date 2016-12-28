Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Болельщикам пожелал бы терпения»

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Поздравив детей, которые пострадали в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС, полузащитник нашей команды Виталий Буяльский ответил на вопросы журналистов об этой акции, о своем отпуске и настроении перед сборами:



- Я впервые вручал подарки детям на такой встрече, но раньше уже делал это у себя дома, в Винницкой области, поэтому ничего нового для меня не было. Это уже многолетняя традиция, когда клуб «Динамо» заботится о пострадавших от аварии на ЧАЭС, и небольшое волнение у меня было. Но, вроде бы, все прошло хорошо, дети довольны – это главное.



- Как проводите отпуск? Почему не улетели на море?

- Решил остаться в Киеве, восстанавливался здесь на протяжении недели, за границу не летал. А потом поеду домой.



- Как планируете встречать Новый год?

- Наверное, в кругу семьи, конкретных планов пока не составил.



- Обычно во время отпуска футболисты играют с друзьями дом, это не рискованно для профессионального футболиста?

- Если об этом думать, обязательно получишь травму. Если выходишь поиграть с друзьями, нужно думать только о хорошем.



- Важно отдохнуть не только физически, но и морально?

- Да, думаю, удалось переключиться эмоционально. Во время отпуска я гораздо меньше захожу в интернет, больше общаюсь с друзьями вживую и отвлекаюсь от футбола.



- Вам раздали индивидуальную программу на время отпуска, уже начали ее выполнять?

- Это были общекомандные задания, их нужно выполнять с 27 декабря. С сегодняшнего дня и приступлю к тренировкам, согласно плану. Там есть упражнения на стабилизацию, выносливость, работа в тренажерном зале.



- Как ваше здоровье?

- Спасибо, уже лучше, но небольшой дискомфорт еще чувствую. Впрочем, к сборам уже буду готов. 14 января мы собираемся, затем проходим медобследование и вылетаем в Испанию.



- Как настроение перед сборами? Уже соскучились по футболу?

- Я соскучился, наверное, уже на второй день после окончания первой части сезона, когда прекратились тренировки. Я ведь привык к четкому графику, а теперь снова нужно перестраиваться. Поскорей бы вернуться в привычный режим.



- Учитывая ситуацию в турнирной таблице, «Шахтер» уже можно считать чемпионом?

- Пока еще нет. Когда закончится последний тур, тогда и посмотрим.



- Что пожелаете болельщикам перед Новым годом?

- Прежде всего, терпения, учитывая сложившуюся ситуацию. Но, думаю, в скором времени все будет намного лучше. Также здоровья в новом году и всего только самого лучшего.



- А себе?

- Говорят, о своих желаниях и мечтах лучше не говорить вслух, поэтому они останутся в моих мыслях.

Источник — ФК Динамо Киев

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