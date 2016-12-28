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Домагой Вида — не главная трансферная цель Торино

Фаворитом туринского клуба считается аргентинец Сильвестре

  • 28.12.2016 14:59
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dynamo.kiev.ua. Матиас Сильвестре
© dynamo.kiev.ua. Матиас Сильвестре
Итальянские журналисты раскрыли все планы «Торино» на зимнее трансферное окно. Отмечается, что главным для команды, пропустившей в текущем чемпионате больше, чем семь команд, идущих в турнирной таблице ниже ее, будет укрепление обороны.
 
В списке возможных трансферов — пять центральных защитников: Джанкарло Гонсалес («Палермо»), Йозо Шимунович («Селтик»), Матиас Сильвестре («Сампдория»), Лоренцо Тонелли («Наполи») и Домагой Вида («Динамо»).
 
Фаворитом считается аргентинец Сильвестре по той простой причине, что он уже работал с нынешним наставником «быков» Синишей Михайловичем — в 2014-2015 годах в «Сампдории».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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