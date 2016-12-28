Домагой Вида — не главная трансферная цель Торино

© dynamo.kiev.ua. Матиас Сильвестре

Итальянские журналисты раскрыли все планы «Торино» на зимнее трансферное окно. Отмечается, что главным для команды, пропустившей в текущем чемпионате больше, чем семь команд, идущих в турнирной таблице ниже ее, будет укрепление обороны.

В списке возможных трансферов — пять центральных защитников: Джанкарло Гонсалес («Палермо»), Йозо Шимунович («Селтик»), Матиас Сильвестре («Сампдория»), Лоренцо Тонелли («Наполи») и Домагой Вида («Динамо»).

Фаворитом считается аргентинец Сильвестре по той простой причине, что он уже работал с нынешним наставником «быков» Синишей Михайловичем — в 2014-2015 годах в «Сампдории».

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.