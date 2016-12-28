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Пол Гаскойн снова подрался и угодил в больницу

Легенду футбола спустили по лестнице после очередной пьяной выходки

  • 28.12.2016 14:50
  • 601 просмотров
  • 1 комментария
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mirror.co.uk. Пол Гаскойн
© mirror.co.uk. Пол Гаскойн

Футбольная легенда снова на больничной койке. Пол Гаскойн подрался в лондонском отеле, после чего его спустили с лестницы. 

49-летний Пол Гаскойн оказался в больнице с травмой головы после того, как очевидцы драки вызвали полицию. Полицейские воздержались от комментариев, однако в соцсетях пишут, что Газза «был настолько пьян, что пускал слюни». Также говорят, будто Гаскойн своё получил за высказывания в расистском духе.

Уголовное дело в отношение Пола не было заведено (а это что-то новенькое!).

Источник — Mirror

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Комментарии
    marko2020
      marko2020, 28.12.2016 15:10
    +2
    Когда то был крутым игроком, а сейчас просто больной алкоголик
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