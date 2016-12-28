Пол Гаскойн снова подрался и угодил в больницу

Футбольная легенда снова на больничной койке. Пол Гаскойн подрался в лондонском отеле, после чего его спустили с лестницы.
49-летний Пол Гаскойн оказался в больнице с травмой головы после того, как очевидцы драки вызвали полицию. Полицейские воздержались от комментариев, однако в соцсетях пишут, что Газза «был настолько пьян, что пускал слюни». Также говорят, будто Гаскойн своё получил за высказывания в расистском духе.
Уголовное дело в отношение Пола не было заведено (а это что-то новенькое!).
Источник — Mirror
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