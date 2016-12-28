Пол Гаскойн снова подрался и угодил в больницу

"Чому багато країн роблять перешкоди для роботи в себе іноземних тренерів? Тому що, якщо баг...

Скорее всего, там не одноразовое мероприятие, а планируемый переезд (с домашними играми ЧУ) в Хар...

Мне вот интересно почему они всегда тянут, она что настоятся должна)) Когда открывают пробы через...

Ивану Петрову....У Вас, так сказать, "оговорочка по Фрейду", или "язык мой - враг ...

Так сказать, "оговорочка по Фрейду", или "язык мой - враг мой"...

Не знаю, мне так не показалось. Но, спорить не буду, Вам виднее - ВЫ в ЭТОМ, наверное, эксперт, а...

Його вероятно спрашивали: Где лучше?? Какая страна лучше и т.д.??Так то он очень звешенно отвечае...