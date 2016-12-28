КЛОПП: «Гвардиола был на матче Ливерпуля? А я на Сити не ездил»

© skysports.com. Юрген Клопп

После матча со «Сток Сити» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывал хорошего настроения. А на вопрос журналистов от том, что он думает о посещении игры наставником «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой («горожане» - ближайшие преследователи «красных») немец ответил с юмором:



- Я искренне уважаю «Сити», однако ни разу в этом сезоне не был на «Этихаде» и даже не смотрел их матчи. Может быть, они приехали к нам, чтобы посмотреть хороший футбол?



Напомним, матч лидеров АПЛ «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится в ближайшую субботу, 31-го декабря. Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

Источник — Sport.ua

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