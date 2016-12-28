Владимир ЛИТВИЩЕНКО: «Не могу дождаться сезона пляжного футбола 2017»

Год назад на отчетно-выборной конференции Киевской ассоциации пляжного футбола был избран новый президент – Владимир Литвищенко. Давний поклонник пляжного футбола главной задачей на своем посту обозначил качественно новый уровень проведения Чемпионата Киева. Что удалось в прошедшем сезоне на песке столичной «Гидропарк-арены», а в чем еще нужно прибавить, Владимир Петрович рассказал в интервью пресс-службе КАПФ:

- Владимир Петрович, близится Новый Год, с какими мыслями вспоминаете сезон пляжного футбола 2016?

- Хочу поблагодарить и поздравить всех болельщиков пляжного футбола, которые любят и ценят эту игру. Хотелось бы отметить весь состав команды «Артур Мьюзик», которому только чудо помешало выиграть пляжную Лигу Чемпионов – Euro Winners Cup в Италии, но и серебряный кубок тоже огромное достижение. Благодарю президента «Артур Мьюзик» Ивана Слободянюка который вкладывает душу в свою команду.

Также хотелось бы поздравить команду «Гриффин», их преданных болельщиков, и лично президента клуба Вячеслава Реуцкого. В этом сезоне «гриффоны» сделали золотой хет-трик – выиграли в Чемпионате Киева Высшую и Первую лигу (в этом заслуга команды «Гриффин-2»), а также Чемпионат Украины.

Также хотелось бы сказать слова благодарности главному тренеру сборной Украины и «Гриффина» Евгению Варенице, который впервые в истории добыл для нашей страны звание Чемпионов Европы.

Лично для меня открытием сезона стала команда « Check Point » . Приятно удивил их уровень мастерства, желания и самоотдачи. Они показали настоящий пляжный футбол, а их голы были невероятно красивы и постоянно попадали в десятку лучших голов тура. И не случайно, что лучшим голом сезона был признан великолепный гол форварда этой команды Руслана Козюры, так что руководителю « Check Point » Александру Савушкину есть чем гордиться.

Огромное спасибо командам и руководителям, которые нашли возможность и силы принять участие в Чемпионате Киева-2016, и огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали наших футболистов прошедшим летом.

- Что получилось сделать из задуманного в Чемпионате Киева-2016?

- Скажу так, что получилось сделать не так много, как бы мне хотелось. Главное, что мы провели Чемпионат Киева на более высоком уровне, нежели ЧК-2015. У нас был сбалансированный календарь, меньше было споров относительно переносов, меньше было и проблем с судейством.

В информационном плане мы сделали шаг вперед – запустили новый официальный сайт КАПФ, организовали он-лайн табло на главной странице, где в режиме реального времени отображались результаты матчей и авторы голов. К тому же, мы все матчи чемпионата транслировали в прямом эфире, и это вызвало положительные отклики у болельщиков и участников.

- Что бы Вы хотели улучшить в новом сезоне?

- Задача номер один на следующий сезон - вернуть зрителей на трибуны стадиона, ведь команды играют в первую очередь для них. Очень сложно показывать красивый пляжный футбол при пустых трибунах. Да, у нас сложился определенный круг болельщиков, которые любят пляжный футбол, но мы хотим развиваться и приобщать все большее количество зрителей на трибуны «Гидропарк-Арены».

- Будет ли изменен формат чемпионата в сезоне 2017?

- Есть идея добавить 4-6 детских команд, а также 4 женские команды и проводить игры в те же дни, что и Чемпионат Киева. Весной, когда начнется подготовка к новому сезону, мы будем встречаться с руководителями команд, обсуждать планы и перспективы. Я готов услышать предложения от команд, что они бы хотели изменить и улучшить.

- Будет ли проведен Кубок Киева, и в какие сроки?

- Кубок Киева обязательно будет, по традиции мы его проводим в конце мая, чтобы команды втянулись в сезон через кубковые битвы. Будем согласовывать наш календарь с Ассоциацией пляжного футбола Украины и подберем оптимальные числа.

- Недавно Вас избрали вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины. Каковы будут ваши функции?

- Функции в АПФУ на данном этапе не распределены. Мы планируем новым составом руководства ассоциации в январе-феврале встретиться и обсудить наши дальнейшие шаги. Главный вопрос - это не функции, а возможность и объем финансирования сборной Украины по пляжному футболу, сборы, турниры, освещение в СМИ, трансляции. Думаю, с новым руководящим составом АПФУ ситуация изменится в лучшую сторону. Как вице-президент, я после назначения поднял вопрос на конференции о создании молодежной сборной Украины. На сегодня уже проведены первые тренировки второй национальной команды, определяется расширенный список перспективных футболистов, а значит первый, хоть и маленький шаг, уже сделан.

- Как бы Вы оценили выступление сборной Украины по пляжному футболу в этом году?

- Как болельщик, я считаю что оценка, конечно же, двоякая. На главный турнир в пляжном футболе - Чемпионат мира-2017 мы не прошли. Но, как функционер, который знает, как финансировалась команда в 2016 году, мое мнение - они прыгнули выше головы. Победа на Чемпионате Европы – это лучший командный результат во всем украинском спорте.

Да, я особо и не хочу оценивать, ведь ребята играют не только за себя, а и за своих родных и близких, за всю Украину. Думаю, они сами себя оценят, ведь я не знаю, какую задачу перед ними ставила АПФУ.

- Кто может усилить сборную Украины в ближайшем будущем?

- Кто сможет реально усилить, покажет время. Создание молодежной сборной это первый шаг. Нужно организовать им проведение совместных сборов, а задача тренеров команды - собрать костяк, который вместе проведет ближайшие два года. Нужно обязательно провести встречу с президентом ФК «ХИТ» /Киев/ Владимиром Котляром, чтобы понять, на кого из игроков этой команды можно рассчитывать в следующем году.

Уверен, нам нужно построить крытый стадион или манеж. Очень сложно показывать высокие результаты без теплого песка, когда ты занимаешься видом спорта всего три-четыре месяца в году. Это очень мало.

- Что бы Вы хотели пожелать командам, руководителям и болельщикам пляжного футбола в новом году?

- В первую очередь здоровья всем, кто любит пляжный футбол, кто уделяет ему лучшие годы своей жизни. Всем тем, кто в наше время финансирует его, иногда в ущерб своей семье.

Уверен, в новом году мы проведем Чемпионат Киева на более высоком уровне. Приглашаю всех, кто живет пляжным футболом, к диалогу. Ведь мы одна большая семья. У нас есть группа в сети Фейсбук, прошу всех принимать активное участие в обсуждении и подготовке Чемпионата 2017, и жду от вас рациональных предложений.

Всех с наступающим Новым годом, здоровья, крепких семейных отношений, понимания близких людей!

Честно говоря, мы все уже соскучились по пляжному футболу и не можем дождаться сезона 2017!

Лев ГАЛУШКО, специально для Sport.ua

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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