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Непогодов покидает Ворсклу

Полтавский клуб продолжает терять игроков

  • 28.12.2016 13:50
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sport.pl.ua. Дмитрий Непогодов
© sport.pl.ua. Дмитрий Непогодов

Весной «Ворскла» недосчитается многих игроков, который в первой части сезона составляли костяк команды. Как стало известно, покинет команду голкипер Дмитрий Непогодов, который получил более выгодное в финансовом плане предложение.

Ранее сообщалось, что команду покинут Андрей Пилявский, Сергей Симинин и Санжар Турсунов.

Недавно была информация, что «Ворскла» продлила контракты с Дмитрием Кравченко и Владимиром Одарюком.

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