Неймар принял участие в благотворительном матче «Футбол против голода», который состоялся в Уберландии (Бразилия). Игра завершилась победой команды Неймара – 14:13, а нападающий «Барселоны» организовал эффектную точку.
Неймар не давал мячу опуститься на землю, а потом сделал ассист на парня, забившего парашют пяткой.
Источник — Sport.ua
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