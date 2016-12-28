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Как Неймар отпуск проводит

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии принял участие в благотворительном матче

  • 28.12.2016 13:30
  • 758 просмотров
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Метки
eurosport.co.uk. Неймар
© eurosport.co.uk. Неймар
Неймар принял участие в благотворительном матче «Футбол против голода», который состоялся в Уберландии (Бразилия). Игра завершилась победой команды Неймара – 14:13, а нападающий «Барселоны» организовал эффектную точку.
 
Неймар не давал мячу опуститься на землю, а потом сделал ассист на парня, забившего парашют пяткой.
 
 

#TheBeautifulGame ⚽❤️😁 #BallisLife #teamwork (@neymarjr)

Видео опубликовано Football Soccer Futbol (@rldesignz)

Источник — Sport.ua

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