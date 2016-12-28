Это ты с кем разговариваешь ?

Источник-источник это верх крутоты.

Лол, сразу видно что тебе очень не помешают очки с большим минусом))Шахта только выиграет от прод...

А шахтер меньше чем за пятьдесят не отдаст! шахтер своих игроков продает только дорого, потому чт...