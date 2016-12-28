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Золтан СИЛЬВАШИ: «Мункач рад новому чемпионату Украины»

Тренер «Мункача» подводит итог выступления в первом круге чемпионата Украины U-19

  • 28.12.2016 13:13
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Золтан СИЛЬВАШИ: «Мункач рад новому чемпионату Украины»

Несмотря на то, что по итогам осенней части чемпионата U-19 (Первая лига) Мункач набрал одинаковое количество очков с Тепловиком-ДЮСШ-3 (по 10), мукачевская команда заняла место повыше — третье. Во-первых, она провела на один матч меньше, во-вторых, обыграла ивано-франковцев в личной встрече. Хотя тот поединок и не понравился старшему тренеру Мункача Золтану Сильваши, о чем он и рассказал в традиционной анкете проекта Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?
— Игрой доволен — что ожидали, то и получили. У нас новый спортивный директор из Венгрии, и чтобы воплотить в жизнь то, что они предлагают, ту философию, нужно время. Весной, думаю, будем больше готовы к этой игре и этой схеме, надеюсь, будем еще сильнее.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.
— Худший, считаю, был, когда Опир обыграли. Хоть и победили, но это худший матч по игре. А по результату самый плохой поединок случился в Хмельницком. Даже болельщики говорили, что на поле только команда Мукачево была видна, а выиграл Хмельницкий со счетом 3:0. Неплохой матч провели, но результата не было.

Лучший матч однозначно в Новояворовске показали, когда Горняк 4:0 обыграли.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?
— Я бы отметил Валентина Великого. Молодой, но прогрессирует Артем Баятян, 2000-го года рождения из команды U-17. Отмечу Дениса Висторобского, Михаила Хмиля.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?
— Пока нас никто не покинул. В то же время мы уже много игроков пересмотрели, более 30 человек. Но не хочу фамилий называть, думаю, будет пополнение в команде.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?
— Ну, только о позитиве буду говорить, негативного ничего не могу сказать. Я, в первую очередь, доволен тем, что есть такой чемпионат благодаря ДЮФЛ и Федерации футбола Украины. Только позитивные отзывы об этом турнире. Хотел бы пожелать всем командам и игрокам в Новом году здоровья, закончить сезон без травм и от футбола получать только положительные эмоции.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?
— После последней тренировки отпустили всех в отпуск. 18—20 января будем собирать их назад. Новых игроков тоже, которые на просмотре.

 

Источник — Золотой талант Украины

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