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Соса может вернуться в Турцию

Экс-полузащитник Металлиста близок к уходу из Милана

  • 28.12.2016 12:59
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milanlive.it. Хосе Соса
© milanlive.it. Хосе Соса

По информации Fotospor, «канарейки» готовы заплатить за 31-летнего аргентинца 8 млн евро, предложив ему контракт на 2,5 года.

В свою очередь агент хавбека, на которого также претендует его бывший клуб «Эстудиантес», Флавио Биллард уверяет, что футболист желает остаться в Милане.

Контракт Сосы с «россонери» действует до 2018 года.

Полузащитник перешел в «Милан» прошлым летом из «Бешикташа». Однако закрепиться в основном составе команды Винченцо Монтеллы Соса не сумел. 

Источник — Fotospor

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