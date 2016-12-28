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СМИ: Галатасарай интересуется Хачериди

Турецкий клуб намерен усилить центр обороны игроком «Динамо»

  • 28.12.2016 12:52
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fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди

По информации телеканала Спорт 1, «Галатасарай» заинтересован в приобретении защитника «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди. Сообщается, что турецкий клуб попытается воспользоваться тем, что контракт 29-летнего защитника с «Динамо» заканчивается в конце 2017-го года и продлевать он его, по их информации, не планирует.

Ранее журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас сообщил, что «Зенит» ведет переговоры о покупке Хачериди, но агент игрока Вадим Шаблий опроверг эту информацию.   

Источник — Sport.ua

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