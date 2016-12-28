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Китайский клуб предлагает за Тайсона 20 миллионов евро

Полузащитника «Шахтера» «сватают» в Поднебесную

  • 28.12.2016 12:35
  • 1219 просмотров
  • 3 комментария
Метки
shakhtar.com. Тайсон
© shakhtar.com. Тайсон

По информации источника, один из китайских клубов готов заплатить за трансфер Тайсона 20 миллионов евро и предлагает игроку трехлетний контракт.

Кроме того, интерес к бразильцу проявляет «Зенит» - Мирча Луческу не прочь снова поработать с бразильцем. Отметим, что Тайсон не может договорить с «Шахтером» о продлении контракта и, по словам агента, готов сменить клуб.

Также агент заявил, что его клиент не рассматривает вариант с переходом в «Фенербахче». 

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Комментарии
    icebeer
    icebeer, 28.12.2016 12:41
    +7
    За 20 его из МХ продали. Хорошие деньги за 29 летнего,надо провалить.
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    shahta-nikolaev
      shahta-nikolaev, 28.12.2016 13:03
    -1
    Как только речь заходит о деньгах, сразу видно лицо многих людей.
    ЗП ПЛАТЯТ И НЕ МАЛЕНЬКУЮ. ЖАДНОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
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    pulse240
    online
      pulse240, 28.12.2016 13:03
    0
    ПРОДАВАТЬ 100%!!!
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