Китайский клуб предлагает за Тайсона 20 миллионов евро

© shakhtar.com. Тайсон

По информации источника, один из китайских клубов готов заплатить за трансфер Тайсона 20 миллионов евро и предлагает игроку трехлетний контракт.

Кроме того, интерес к бразильцу проявляет «Зенит» - Мирча Луческу не прочь снова поработать с бразильцем. Отметим, что Тайсон не может договорить с «Шахтером» о продлении контракта и, по словам агента, готов сменить клуб.

Также агент заявил, что его клиент не рассматривает вариант с переходом в «Фенербахче».

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