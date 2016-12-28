Китайский клуб предлагает за Тайсона 20 миллионов евро

По информации источника, один из китайских клубов готов заплатить за трансфер Тайсона 20 миллионов евро и предлагает игроку трехлетний контракт.
Кроме того, интерес к бразильцу проявляет «Зенит» - Мирча Луческу не прочь снова поработать с бразильцем. Отметим, что Тайсон не может договорить с «Шахтером» о продлении контракта и, по словам агента, готов сменить клуб.
Также агент заявил, что его клиент не рассматривает вариант с переходом в «Фенербахче».
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