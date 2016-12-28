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Третьи лишние

Акценты на новом формате чемпионата мира

  • 28.12.2016 12:11
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fifa.com. Джанни Инфантино
© fifa.com. Джанни Инфантино

В уходящем году этой темы мы с Вами касаемся уже в третий раз. Виной тому – неуемная фантазия нового президента ФИФА, которую желательно было бы применить в мирных, созидательных целях. Однако он твердо намерился угробить чемпионат мира по футболу. Если мы понимаем под этим термином главный турнир планеты для сильнейших сборных команд стран.

В марте, когда Джанни Инфантино хотел увеличить их число с 32 до 40, мы обсуждали это в материале под названием  «Инфантильный» чемпионат мира». Семь месяцев спустя, когда ему, очевидно, объяснили всю нелепость и громоздкость данной идеи; но Остапа понесло, и он решил довести количество участников до 48, статья называлась «Увидеть Мундиаль и умереть».

Напомню вкратце. Идея Инфантино заключается в том, чтобы перед началом группового этапа, в котором принимает участие 32 команды, провести раунд плей-офф, который отсеет 16 национальных сборных. Стадия плей-офф должна состояться в стране-хозяйке турнира.

Более подходящая формулировка для подобного участия в ЧМ – увидеть Мундиаль и умереть. Выбыв в первом же матче – по нелепой ли случайности, волею банального невезения или ошибки арбитра. В футболе всяко бывает – Вы в курсе. Зато поучаствовали, зачетно. Ося и Киса были здесь.

Такое ощущение, что Инфантино объяснили и это. Потому что теперь он предлагает уже новый, третий вариант расширения ЧМ. При тех же 48 командах.

- Здесь есть только позитивные моменты, ведь футбол открыт для всех. 16 групп по три команды, затем игры на выбывание.

То есть, вместо раунда плей-офф предлагаются групповые турниры с нечетным количеством команд в группах. Таким образом, в фундамент ЧМ изначально и сознательно закладывается элемент турнирной несправедливости.

Поясню. Сейчас мы имеем оптимальную формулу турнира: с группами по 4 команды. Такой групповой турнир гарантирует теоретическое равенство шансов конкурентов на выход в плей-офф. Ведь все они участвуют в каждом его туре и играют, как правило, в один и тот же день. Особенно важно это для решающего третьего тура, в котором оба матча проходят в одно и то же время.

При трех командах в группе, неизбежно каждая по очереди пропускает один из туров. Во-первых, появляется игровой дисбаланс: кто-то сыграет два матча кряду в начале этого мини-турнира, кто-то – в конце, а кто-то проведет свои игры в первом и третьем туре, получив, в отличие от остальных приличную паузу между ними. То есть, команды оказываются в неравных условиях.

Опыт подобного соревнования Мундиаль уже имеет. В 1982 году в Испании опробовали группы-тройки на четвертьфинальной стадии. Так вот, в трех группах из четырех победили и вышли в полуфинал команды, отдыхавшие во втором туре. Единственным исключением, таки-подтвердившим правило, стали двужильные немцы, игравшие в первых двух турах.

Идем дальше. По сути, лишь в одной из этих четырех групп последний решающий тур оказался и зрелищным, и поистине интригующим. В матче Италия – Бразилия, где будущим чемпионам мира нужна была только победа, и они добыли ее со счетом 3:2. Во всех остальных случаях фактически дискредитировалась сама идея второго группового раунда.

Испанцы потеряли все шансы на выход до этого и, соответственно, их мотивация в игре с англичанами былане стопроцентной. Поляков устраивала ничья в матче с СССР, и потому они демонстрировали форменный антифутбол: одни танцы с мячом Смолярека у углового флажка чего стоили. Ну, а северным ирландцам одолеть французов было попросту нереально.

Да, это три разных случая, но вместе они образовали систему. И вовсе не случайно ФИФА после этого неудачного эксперимента немедля отказалась от идеи групп с нечетным количеством команд. На следующем Мундиале в Мексике, при тех же 24 участниках, их заменила 1/8 финала. А ведь, на секундочку, по сумме впечатлений, испанский ЧМ считается одним из интереснейших!

Первые четыре чемпионата мира предлагаю вообще не трогать: это был период становления турнира, проб и ошибок, который, к тому же, изрядно осложняло международное положение. А из остальных шестнадцати, только в одном, о котором речь шла выше, апробировались эти «птицы-тройки», и, по большому счету, потерпели фиаско.

Нынче нам предлагают вернуться к ним. С той разницей, что турнир ими будет начинаться, и по их итогам дальше пройдет не по одной, а по две команды из трех. Что ж, диссонанс в расписании игр никто не отменял: кто-то будет иметь изначальное преимущество в условиях. А во что превратится решающий тур, если одна из команд к нему успеет проиграть оба матча, догадайся, мол, сама.

Это так, навскидку. Если покопаться, возможно, Вы найдете и другие прелести «инфантильного» прожекта номер три. Мне, откровенно говоря, уже поднадоело. Он меня устал, как говорят в Одессе, и, боюсь, что это упорство, достойное лучшего применения, таки-принесет вожделенный им результат.

Что же им движет? По крайней мере, официально и публично.

- Я думаю, что сегодня чемпионат мира - это гораздо больше, чем просто футбольный турнир. Это социальное событие.

На мой, глубоко личный взгляд, футбол, как спортивное явление, начал деградировать, когда впустил в себя весь этот «социум». Выражение «больше, чем игра», в моем понимании, губит собственно игру. Ведь она была придумана исключительно для развлечения, а сегодня вокруг нее наматывают все новые витки паразитирующие на футболе субстанции. Что постепенно, но неуклонно ведет к его гибели.

И самое печальное, что рыба гниет с головы. Верховный иерарх сущего футбола, вместо того чтобы защищать природу игры и ограждать ее от тлетворного влияния извне, приглашает это влияние в гости. Он стирает границы между таинством Великой Игры и окружающей ее по ту сторону стадиона суетой и мерзостью повседневщины. Занимаясь банальным популизмом.

Для кого слишком сложно понять эти слова, тот может считать автора выжившим из ума. Так, несомненно, будет проще.

- Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед. В АПЛ выступают игроки из 69 разных стран. А на ЧМ-2014, к примеру, сборная Коста-Рики вышла из группы с Италией и Англией.

Футбол – это уже не только Европа и Южная Америка. Вот почему для нас важно уважать это и увеличить число участников ЧМ.

Звучит убедительно. Конечно, АПЛ может служить показателем развития и уровня футбола. Я только не совсем понимаю, причем здесь количество участников ЧМ и почему его нужно увеличить непременно сразу в полтора раза. И, может быть, раз пошла такая пьянка, стоит проанализировать процентное соотношение легионеров из разных стран в АПЛ?

Теперь Коста-Рика. Один случай – случай. А вот еще четыре представителя Остального мира вышли в плей-офф из групп, в которых обходили себе подобных. И все вместе впятером они составили лишь 38% от общего количества команд «непривилегированных» частей света, участвовавших в последнем Мундиале.

Тогда как одиннадцать представителей Европы и Южной Америки в 1/8 финала – это 58% от общего числа их команд, игравших на ЧМ в Бразилии. Так это сейчас, когда «блатные» континенты имеют аж на шесть участников больше. А что будет, если уравнять их с остальными, к чему видимо стремится Инфантини? И если, конечно, не сталкивать их лбами на ранних стадиях?

Дальше. КОНКАКАФ уже сейчас имела на ЧМ всего на две команды меньше, чем Южная Америка. И это при том, что бразильцы в нем участвовали на правах хозяев. Куда дальше протаскивать «карликов» и плодить нищету?

Возможно, имеет смысл увеличить квоту для Африки. Но только обрезав другие конфедерации – по принципу: с миру по нитке. И еще не медицинский факт, что именно за счет Европы. Вон, команды АФК на последнем Мундиале, что называется, опростоволосились. Или как иначе назвать тот факт, что Австралия, Япония, Иран и Корея вчетвером сумели набрать лишь три очка?

Словом, регулировать состав участников ЧМ вполне реально и более закономерно было бы путем перераспределения путевок на Мундиаль, а не увеличения их количества. Подобная эмиссия в футболе приведет к девальвации значимости чемпионата мира. Если, конечно, это главный турнир планеты, а не разновидностьолимпийского, где главным является уже само участие.

ДжанниИнфантини предлагает участникам ЧМ начинать с того, что соображать на троих. В результате чего сразу треть этих участников станет третьими лишними вскоре после старта. А Вам не кажется, что они тут лишние уже априори? К чему же тогда весь этот псевдофутбольный балаган?

Известно к чему, скажут нам гневные обличители коррупции в футболе. Но это уже не ко мне: я пытаюсь сконцентрироваться на чисто футбольных вопросах. А отсюда новый президент ФИФА видится мне, уж извините, могильщиком ЧМ. Своеобразным убийцей с лицом и фамилией младенца.

Полное ощущение, что футбольные команды для него так и остались шариками для жребия. И единственное утешение вижу в том, что новый формат может быть реализован лишь с 2026 года. Доживем – увидим…

Наша трилогия завершена. Рубрика «Акценты» уходит в отпуск. Караул устал. Благодарю всех за внимание и поздравляю с Наступающим. Мира, здоровья, благополучия! И, конечно же, Футбола…

Игорь ЮРИЧ

Источник — Sport.ua

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