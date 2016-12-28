Ворскла продлила контракты с Кравченко и Одарюком

© vorskla.com.ua. Дмитрий Кравченко

По информации источника, Дмитрий Кравченко и Владимир Одарюк подписали новые трудовые договора с «Ворсклой». О сроках действия контрактов информации нет.

Кравченко сыграл в 11 матчах чемпионата, в пяти играх первенства дублеров и одном кубковом поединке, Одарюк выходил на поле в пяти матчах УПЛ, забив при этом два мяча.

Источник — Sportarena

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