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Ворскла продлила контракты с Кравченко и Одарюком

Полтавский клуб пролонгировал соглашения с двумя полузащитниками

  • 28.12.2016 11:53
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vorskla.com.ua. Дмитрий Кравченко
© vorskla.com.ua. Дмитрий Кравченко

По информации источника, Дмитрий Кравченко и Владимир Одарюк подписали новые трудовые договора с «Ворсклой». О сроках действия контрактов информации нет.

Кравченко сыграл в 11 матчах чемпионата, в пяти играх первенства дублеров и одном кубковом поединке, Одарюк выходил на поле в пяти матчах УПЛ, забив при этом два мяча.

 

Источник — Sportarena

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