Сергей КРАВЧЕНКО: «В Первую лигу Днепр пока не отправят»

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Полузащитник «Днепра» прокомментировал информацию о возможном переводе клуба в Первую лигу.

«Днепр» должен жить, он обязан жить как клуб «Днепр», а то разные разговоры ходят. Я надеюсь, что все будет нормально. Очки снимают, но до лета в Первую лигу нас никто не отправит. Мне кажется, это даже по регламенту запрещено.

Не понимаю, как это может быть. 31 января в первой лиге? Это невозможно. Так что до лета будем играть, а там посмотрим. «Днепр» должен жить, это однозначно, – сказал Кравченко.

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Источник — ТК Футбол

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