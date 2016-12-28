Сергей КРАВЧЕНКО: «В Первую лигу Днепр пока не отправят»

Полузащитник «Днепра» прокомментировал информацию о возможном переводе клуба в Первую лигу.
«Днепр» должен жить, он обязан жить как клуб «Днепр», а то разные разговоры ходят. Я надеюсь, что все будет нормально. Очки снимают, но до лета в Первую лигу нас никто не отправит. Мне кажется, это даже по регламенту запрещено.
Не понимаю, как это может быть. 31 января в первой лиге? Это невозможно. Так что до лета будем играть, а там посмотрим. «Днепр» должен жить, это однозначно, – сказал Кравченко.
В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Источник — ТК Футбол
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И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д.
ps привет Игорь Валерьичу.
И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д.
ps привет Игорь Валерьичу.
Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу.
Не дождётесь, шакалы!
И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д.
ps привет Игорь Валерьичу.
Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.
Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу.
Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу.
Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
icebeer, 28.12.2016 11:36 Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу. Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
Так должен клуб,а не игроки. А игроки принадлежат клубу,не?
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