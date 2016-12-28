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Сергей КРАВЧЕНКО: «В Первую лигу Днепр пока не отправят»

До конца текущего чемпионата днепряне будут выступать в Премьер-лиге

  • 28.12.2016 11:33
  • 837 просмотров
  • 8 комментария
Метки
fcdnipro.ua
© fcdnipro.ua

Полузащитник «Днепра» прокомментировал информацию о возможном переводе клуба в Первую лигу.

«Днепр» должен жить, он обязан жить как клуб «Днепр», а то разные разговоры ходят. Я надеюсь, что все будет нормально. Очки снимают, но до лета в Первую лигу нас никто не отправит. Мне кажется, это даже по регламенту запрещено.

Не понимаю, как это может быть. 31 января в первой лиге? Это невозможно. Так что до лета будем играть, а там посмотрим. «Днепр» должен жить, это однозначно, – сказал Кравченко.

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи. 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    icebeer
    icebeer, 28.12.2016 11:36
    0
    Знаток регламента )
    И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д.
    ps привет Игорь Валерьичу.
    Ссылка
    alessandro13
    online
    alessandro13, 28.12.2016 12:01
    -2
    icebeer, 28.12.2016 11:36
    Знаток регламента )
    И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д.
    ps привет Игорь Валерьичу.
    Не дождётесь, шакалы!
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    icebeer
    icebeer, 28.12.2016 12:05
    0
    alessandro13, 28.12.2016 12:01
    icebeer, 28.12.2016 11:36
    Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу.
    Не дождётесь, шакалы!
    И где ты только находишь Боярышник?
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    alex8-48
    alex8-48, 28.12.2016 12:22
    0
    icebeer, 28.12.2016 11:36
    Знаток регламента )
    И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д.
    ps привет Игорь Валерьичу.
    Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.
    Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.
    Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
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    icebeer
    icebeer, 28.12.2016 12:29
    0
    alex8-48, 28.12.2016 12:22
    icebeer, 28.12.2016 11:36
    Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу.
    Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
    Так должен клуб,а не игроки. А игроки принадлежат клубу,не?
    Ссылка
    icebeer
    icebeer, 28.12.2016 12:29
    -1
    alex8-48, 28.12.2016 12:22
    icebeer, 28.12.2016 11:36
    Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу.
    Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
    Так должен клуб,а не игроки. А игроки принадлежат клубу,не?
    Ссылка
    icebeer
    icebeer, 28.12.2016 12:29
    0
    Сорри за повтор.
    Ссылка
    alessandro13
    online
    alessandro13, 28.12.2016 13:09
    0
    icebeer, 28.12.2016 12:29
    alex8-48, 28.12.2016 12:22
    icebeer, 28.12.2016 11:36 Знаток регламента )И как бы держим в уме МХ,КК,МЗ и т.д. ps привет Игорь Валерьичу. Нет в регламенте такой статьи,чтобы за долги хозяина перед бывшими тренерами и игроками,команду,у которой нет долгов перед действующими игроками переводили в низшую лигу.Я думаю,что и УЕФА это придумала из-за отчаяния,что наказать виновного,т.е. хозяина, у них нет ни каких юридических прав,так они решили отыграться на невиновных игроках,которые честно делают свою работу.Вывод: для УЕФА и ФИФА,которые,по определению,должны блюсти спортивную часть футбола-эта часть не волнует,они взяли на себя функцию прокуратуры,которая и должна наказывать виновных за нарушение финансовых соглашений,а для спортиных организаций в приоритете должен быть спортивные достижения команды,а не денежные махинации её хозяина.
    Так должен клуб,а не игроки. А игроки принадлежат клубу,не?
    Сильно умный, да?!
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