Герман ЗОНИН: «Заря творит историю»

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Легендарный тренер «золотой «Зари» Герман Семенович Зонин поддерживает луганскую команду и интересуется ее играми.

- «Заря» в 70-х годах прошлого века вписала много позитива в свою историю. И сейчас переживает свой расцвет в истории новейшей…

- Правильно подмечено. В то время мы навели шороху, когда команда из провинции стала чемпионом СССР. Причём, навели шороху не только в Советском Союзе, но и за его пределами. И сейчас команда Юрия Вернидуба, можно сказать, творит историю. Считаю, что с таким уровнем соперника, как «Манчестер Юнайтед», «Заря» не встречалась никогда в своей истории. Побеждать хочется всегда. Но замечу, что в таких играх далеко не всегда важна лишь победа. Тот опыт, который получает команда, нельзя недооценивать. Пользуясь случаем, лично передаю привет Евгению Геллеру, Юрию Вернидубу и Сергею Рафаилову. Они создали хорошую команду. Мощную и надёжную.

- А другие наши матчи смотрели?

- Да, видел по телевизору игру с «Фенербахче». Ребята играли неплохо. Вполне заслуживали победы, но удача отвернулась от нас. Повторюсь, что смотрел и первую встречу с «Манчестер Юнайтед».

- Что скажете относительно наших выступлений в отечественном чемпионате?

- По возможности, стараюсь смотреть игры, читать прессу, где есть упоминания о «Заре». Знаю, что луганчане в последнее время меняется местами в турнирной таблице с «Динамо». Хочу, чтобы мы обыгрывали и «Динамо», и «Шахтер». Мечтаю, что «Заря» снова будет на пьедестале почета и очень хочется, как можно дольше видеть свою родную команду вверху турнирной таблицы. Однажды, я совершил ошибку, уйдя из «Зари». Очень об этом жалею. Хочу, чтобы Юрий Вернидуб не повторял моих ошибок и продолжал работать в нашем любимом клубе, ведь у него все получается!

- Вы всегда заряжаете всех зарядом бодрости…

- В этом секрет долголетия. В свои 90 лет и 4 месяца стараюсь не отставать и от своих более молодых коллег. Были некоторые проблемы со здоровьем, но сейчас всё хорошо. Делаю, как всегда, зарядку, смотрю футбол, читаю прессу, стараюсь быть в тонусе.

- Чего бы вы пожелали нашим болельщикам?

- Желаю веры в родную команду. Не опускать руки после поражений. Не задирать нос после побед. Всегда идти вперёд. С бодростью и позитивом. Мира, здоровья и добра!

Источник — ФК Заря

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