Легендарный игрок «Бордо» Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры.
33-летний аргентинец принял решение повесить бутсы на гвоздь после 16-ти сезонов в профессиональном футболе.
Кавенаги начинал карьеру в «Ривер Плейт» в который возвращался несколько раз после ухода, также выступал за московский «Спартак», «Мальорку», «Интернасьонал», АПОЭЛ, «Вильярреал».
За карьеру он провел 331 матч, забил 136 голов.
Источник — Sport.ua
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