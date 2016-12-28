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Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры

Легендарный аргентинец повесил бутсы на гвоздь

  • 28.12.2016 10:26
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telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua

Легендарный игрок «Бордо» Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры.

33-летний аргентинец принял решение повесить бутсы на гвоздь после 16-ти сезонов в профессиональном футболе.

Кавенаги начинал карьеру в «Ривер Плейт» в который возвращался несколько раз после ухода, также выступал за московский «Спартак», «Мальорку», «Интернасьонал», АПОЭЛ, «Вильярреал».

За карьеру он провел 331 матч, забил 136 голов.

Источник — Sport.ua

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