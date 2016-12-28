Ливерпуль забил 100-й мяч под руководством Клоппа

"ватан"-а это тоже он правильно сказал-россия и Украина для меня одна и та же страна.чт...

Ну а что он не так сказал? Вы же читайте внимательно "После Донецка мне не было сложно адапт...

Хочется верить, что Луче не говорил так. Но, если он действительно сказал эти слова и это не &quo...