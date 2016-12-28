Ливерпуль забил 100-й мяч под руководством Клоппа

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа продолжает покорять рекорды результативности.
После победы над «Сток Сити» голевой актив «красных» в чемпионате Англии достиг 45 голов в 18-ти матчах!
В прошлом сезоне за весь чемпионат «Ливерпуль» забил всего 63 гола.
Таким образом, средняя результативность команды увеличилась в два раза – с 1,17 за игру до 2,5 голов!
Также, отметим, что во вчерашнем поединке против «Стока» «красные» забили 100-й гол под руководством Юргена Клоппа, возглавившего «Ливерпуль» в октябре прошлого года.
Источник — Sport.ua
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