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Ливерпуль забил 100-й мяч под руководством Клоппа

Мерсисайдцы увеличили свою результативность в два раза

  • 28.12.2016 10:21
  • 173 просмотров
  • 1 комментария
Метки
liverpoolfc.com
© liverpoolfc.com

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа продолжает покорять рекорды результативности.

После победы над «Сток Сити» голевой актив «красных» в чемпионате Англии достиг 45 голов в 18-ти матчах!

В прошлом сезоне за весь чемпионат «Ливерпуль» забил всего 63 гола.

Таким образом, средняя результативность команды увеличилась в два раза – с 1,17 за игру до 2,5 голов!

Также, отметим, что во вчерашнем поединке против «Стока» «красные» забили 100-й гол под руководством Юргена Клоппа, возглавившего «Ливерпуль» в октябре прошлого года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Бабак
    online
      Сергей Бабак, 28.12.2016 11:34
    0
    вот выпрыгуют друг на друга, так и травму нелепую моно получить
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