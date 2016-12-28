Вардан ИСРАЕЛЯН: «Не все хотели переходить в Сталь»

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Президент «Стали» Вардан Исраелян подвел итоги осенней части сезона.

«Еще в начале года я говорил, что команда находится на стадии становления. И много чего нужно было менять. Нужно было проводить реструктуризацию клуба. Потому что та организация, которая была, когда мы вышли в Премьер-лигу, нас не устраивала. Надо было многое поменять.

Если говорить о спортивной части, то в тот момент было сложно собирать команду. Все футболисты, которых мы хотели видеть, сначала интересовались: „Что за клуб?“. И когда они читали, что есть какие-то проблемы в клубе, логично, что не все захотели идти. Мы набрали тех футболистов, которые верили в меня и в тренера.

Сказать, что мы собрали плохую команду, нельзя. Потому что у нас есть хорошие футболисты, и при правильном подходе к ним, может получится хорошая команда. Результат, конечно, не радует. Но сказать, что у нас был полностью провальный сезон, я не могу. Было много обстоятельств, которые привели к такому результату. Но мы знаем, в чем ошиблись, а значит, и сможем исправиться», — сказал Исраелян.

Источник — terrikon.com

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