АЕК: Чигринский тренируется с командой

Греческий АЕК опроверг неправдивую информацию испанских СМИ о том, что Дмитрий Чигринский стал свободным агентом.
Официальный сайт АЕКа сообщил, что украинский защитник на первой тренировке после Рождества провел занятие по индивидуальной программе.
В текущем сезоне Чигринский провел за АЕК 7 матчей в греческой Суперлиге, что правда, последний из них датирован аж 5 ноября.
Источник — Sport.ua
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