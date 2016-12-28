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АЕК: Чигринский тренируется с командой

Украинский защитник не покидал греческий клуб

  • 28.12.2016 10:13
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dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Греческий АЕК опроверг неправдивую информацию испанских СМИ о том, что Дмитрий Чигринский стал свободным агентом.

Официальный сайт АЕКа сообщил, что украинский защитник на первой тренировке после Рождества провел занятие по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Чигринский провел за АЕК 7 матчей в греческой Суперлиге, что правда, последний из них датирован аж 5 ноября.

Источник — Sport.ua

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