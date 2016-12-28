Марсель хочет выкупить Касильяса

Легенда сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс по окончанию сезона может оказаться в «Марселе».
Новый спортивный директор клуба Андони Субисарета поставил задачу выкупить у «Порту» контракт голкипера.
Действующее соглашение Касильяса с «драконами» рассчитано до 2018 года.
Источник — Sport.ua
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