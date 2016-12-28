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Главный тренер Андерлехта: «Теодорчик останется в команде»

В Бельгии уверены, что Лукаш Теодорчик не вернется в «Динамо»

  • 28.12.2016 09:52
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ФК Андерлехт
© ФК Андерлехт
Польський динамівець Лукаш Теодорчик швидко став незамінним гравцем бельгійського «Андерлехта». 
 
«Ми не боїмося втратити Лукаша Теодорчика. В нього є контракт і ми хочемо продовжувати співпрацю, адже всі задоволені нинішнім ходом справ. Є всі підстави вважати, що Лукаш залишиться з нами і на другу половину сезону», — сказав головний тренер «Андерлехта» Рене Вайлер. 
 
Нагадаємо, що в цьому сезоні Теодорчик забив 25 голів у 30 матчах за бельгійців.
 

Источник — 1927

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