Главный тренер Андерлехта: «Теодорчик останется в команде»

Польський динамівець Лукаш Теодорчик швидко став незамінним гравцем бельгійського «Андерлехта».
«Ми не боїмося втратити Лукаша Теодорчика. В нього є контракт і ми хочемо продовжувати співпрацю, адже всі задоволені нинішнім ходом справ. Є всі підстави вважати, що Лукаш залишиться з нами і на другу половину сезону», — сказав головний тренер «Андерлехта» Рене Вайлер.
Нагадаємо, що в цьому сезоні Теодорчик забив 25 голів у 30 матчах за бельгійців.
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