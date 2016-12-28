Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ: «Продлил контракт с Габалой»

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Украинский вратарь азербайджанской «Габалы» рассказал о прошедшем годе в команде Романа Григорчука, трудностях с языком и отдыхе у Каспийского моря.

Украинец Дмитрий Безотосный — основной вратарь азербайджанской «Габалы», которая в текущем первенстве местного чемпионата реально претендует на то, чтобы сбросить с трона «Карабах» с его трехлетней гегемонией.

Зимний перерыв в чемпионате Азербайджана небольшой (чуть более месяца), поэтому Дмитрий сразу же после выигрышного четвертьфинального кубкового матча у «АЗАЛа» (1:0), приехал в Украину навестить семью.

— Дмитрий, за долгое время отсутствия в Украине, дел дома много накопилось?

— Да, не без этого. Вот пытаюсь за время отпуска кое-что сделать, да и Новый год на носу, тоже своего рода хлопоты, но только приятные. Но и это ни что по сравнению с тем, что я рядом со своей семьей, за которой очень соскучился.

— В Азербайджане за два года карьеры вас еще не считают там своим?

— Я украинец. Да, два года выступаю в этой стране, но все равно нельзя сказать, что я ко всему там привык.

— Местным языком свободно владеете?

— Нет, конечно. Я многое понимаю, но разговаривать сложно, азербайджанский тяжелый на произношение, к тому же местные футболисты могут говорить и на русском, а в общении с бразильцами вполне достаточно переводчиков. Так что проблем в этом вопросе не возникает.

— За то время, что вы в «Габале», уровень местного чемпионата вырос?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. В текущем сезоне мы составляем реальную конкуренцию «Карабаху» в борьбе за золотые медали, да и некоторые другие команду могут ущипнуть лидеров, поэтому первенство интересное. Но из высказываний местной прессы понял, что лет пять назад чемпионат был сильнее. Но тогда меня здесь не было, поэтому спорить не возьмусь. Судить также можно по выступлениям команд в еврокубках. После образования Лиги Европы, в 2009 году, только «Нефтчи», один раз, в 2012-м проблся в групповой раунд турнира. А с сезона- 2014/2015 регулярным участником этой стадии стал «Карабах». Второй год кряду в основную сетку пробилась «Габала». Ответ на этот вопрос можно трактовать по-разному.

— Руководство клуба удовлетворено вашими нынешними результатами?

— Это лучше у них спросить. Но перед началом сезона была поставлена цель — выиграть титул. Понятно, что в Европе это сделать было бы намного труднее, чем во внутренних соревнованиях, поэтому попытаемся не разочаровать своих боссов, и взять, к примеру, Кубок страны. Хотя, конечно, больше хочется, чтобы «Габала» впервые в своей истории выиграла чемпионские медали.

— В чем секрет такого подъема «Габалы»?

— Считаю, что главная причина в наставнике. Роман Григорчук сумел объединить коллектив единой целью.

— Конспекты футболистов во время теоретических занятий Романа Григорчука в «Габале» тоже практикуются?

— Периодически мы это делали на борах. А во время сезона, тем более такого насыщенного, основное внимание уделяется разбору игры ближайшего оппонента, так что конспекты мы пока отложили.

— С «Карабахом» в текущем сезоне вы пока обменялись победами. Как вы умудрились проиграть чемпиону в предпоследнем осеннем туре, выигрывая за четыре минуты до конца поединка?

— По больному бьете? Не в качестве отговорки, но скажу, что сопернику помог арбитр, назначив пенальти в наши ворота, когда мяч попал в лицо Виталику Вернидубу. Судья добавил четыре минуты, но мы играли семь. За это время у «Карабаха» было удаление, но мы были сломлены психологически, а сопернику вдобавок удалось вырвать победу.

— Зритель ходит на игры чемпионата Азербайджана?

— Да. Думаю, средняя посещаемость составляет около двух тысяч на матче. И это неплохой показатель. Но есть и поединки, в которых стадионы заполняются почти полностью. Как совсем недавно в Украине, когда, к примеру, в Запорожье, в Одессу или во Львов приезжали лидеры чемпионата.

— Если в чемпионате дела у «Габала» пока складываются нормально, то в Лиге Европы вы не сумели выйти из группы. Закономерно?

— На мой взгляд, нам не хватило мастерства. Но не стоит и забывать, с представителями каких стран нам пришлось встретиться. Мы играли против клубов из Франции, Германии, Бельгии. И все же в некоторых матчах мы даже выигрывали, но все равно чего-то, совсем чуть-чуть не хватало, и это чуть-чуть отбросило нас на четвертое место.

— Помимо вас в «Габале» из украинцев выступает Виталий Вернидуб. Свободное время часто проводите вместе?

— Практически всегда. Мы соседи по номеру в гостинице, а на выездных матчах еще соседи по кроватям.

— Чем можно заниматься в 15-тысячном городке?

— Я часто общаюсь со своей семьей, иногда можем поиграть в Рlaystation. Но Виталик профи в этом деле, это не мое. Когда тепло, часто ездим в Баку на набережную, там очень красиво, во время курортного сезона купаемся в Каспийском море.

— Сергей Зенев, игравший у нас в «Карпатах», поддерживает вашу компанию?

— Конечно. Он же наш, много лет этот эстонский нападающий поиграл в Украине, поэтому мы близки по духу. Наши ряды немного поредели с уходом Алексея Антонова и Алексея Гая, но мы, думаю, по-прежнему достойно представляем Украину за пределами страны.

— Вы пока домой не собираетесь?

— Так я сейчас дома.

— Поиграть в Украине.

— Пока нет. Я еще на полгода продлил контракт с «Габалой». Да и предложений из Украины не было, так что снова поеду на Каспийское море.

Источник — MatchDay

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