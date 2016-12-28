Антонио КАНДРЕВА: «Цель Интера - выйти в Лигу чемпионов»

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Вингер Интера Антонио Кандрева дал интервью Premium Sport.

«Мы тяжело стартовали в этом сезоне, и в этом также и наша вина. Но теперь мы открыли новую главу и способны улучшить ситуацию в турнирной таблице Серии А. Основная наша цель — это попасть в Лигу Чемпионов. Такой большой клуб, как Интер, обязан стремиться к самым высоким целям.

Смена тренеров? Изначально в команде меня хотел видеть Манчини, но затем он покинул клуб, и мне пришлось принять это. В команду прибыл Де Бур, и с ним были как хорошие, так и плохие периоды. Но в итоге всё закончилось не лучшим образом. При Пиоли мы открыли новый цикл и стараемся построить команду, которая будет побеждать. Пиоли очень хорошо подготовлен, он способен оказать большую помощь Интеру. Мы много работаем, тренер отлично готовит команду к матчам.

Отношения с Пиоли? Я был доволен, что Интер возглавил он, ведь это отличный специалист. Я работал с ним полтора года, и мы достигли прекрасных результатов. Я знал, что он сможет помочь команде. Мы обсудили с ним, как будем действовать в Интере, ведь то, что было в Лацио, для нас осталось в прошлом.

Suning? Эти собственники сильно отличаются от тех, с какими мне приходилось иметь дело. Руководители близки к команде как на тренировках, так и во время матчей. У них амбициозные планы. Я благодарен Suning, ведь я стал первым их приобретением, и я горжусь этим. Теперь моя очередь продемонстрировать, на что я способен.

Личные цели? Моя мечта — это побеждать в составе Интера в ближайшие годы. А в составе сборной Италии мне хочется пробиться на Чемпионат Мира в России и там проявить себя.

Какой игрок Лацио пригодился бы Интеру? У нас сильная команда, так что давайте говорить о тех, кто у нас уже есть в составе. Билья? Я не тренер, и не мне вести переговоры. Я доверяю своим товарищам.

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