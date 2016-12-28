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Журналист и аналитик Евгений Гресь проанализировал прогресс польского нападающего Лукаша Теодорчика в «Андерлехте», чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

— Лукаш Теодорчик. Проверяй, но доверяй...

«Голы — это главная миссия нападающего. Забивать удается не в каждом матче, но, не забивая, ты все равно должен приносить пользу команде» (народная футбольная мудрость).

Появилось время разобраться в голевом феномене польского нападающего Лукаша Теодорчика. Оказалось: нет никакого феномена! Все очень просто — в «Андерлехте» форварду доверяет тренер, но там он играет не намного лучше, чем играл в «Динамо». Порой, может, даже и хуже. Правда, существует один существенный «нюанс» — в Бельгии поляк исправно забивает голы. В силу, полагаю, в том числе и тактических особенностей бельгийской команды...

Начнем с того, что за два сезона в Киеве Тео провел на поле на 600 с лишним минут меньше, чем за четыре месяца в Брюсселе. Рискну предположить, что в «Динамо» Лукаша брали с каким-то оптическим прицелом на будущее, а в «Андерлехт» взяли, чтобы он сразу давал результат. Здесь и сегодня! Вот и вся разница.

В первом матче за команду Сергея Реброва Теодорчик вышел на замену, во втором — появился в основе и сразу забил, в третьем — просидел все 90 минут на скамейке. Следующего появления в старте (не в кубковом матче) пришлось ждать около двух месяцев. Вот это и есть — доверие. Или адаптация, на которую у нас, кажется, чересчур много обращают внимания. Впрочем, тренеру, который ежедневно работает с футболистами, всегда виднее...

В Бельгии поляк сразу начал выступать в основе (сразу!), во втором матче вышел на замену, а в третьем и четвертом поединках отыграл по 90 минут. В «Андерлехте» за четыре месяца Лукаш провел на поле от звонка до звонка, без замен, целых 17 матчей, а в «Динамо» за два года — пять.

Нужно, впрочем, учитывать стиль игры самого Теодорчика и команд, за которые он выступает. В то время как брюссельцы делают за игру по 38 длинных передач и 20 фланговых прострелов, у киевлян эти показатели составляют — 28 и 15 соответственно. В «Андерлехте» на форварда, что называется, играют. Там за 90 минут он делает почти на семь передач больше, а, значит, гораздо чаще получает пас от партнеров.

В этом сезоне Лукаш забил девять мячей после фланговых передач (не просто фланговых атак, а именно фланговых передач). Девять раз Тео забивал головой, а семь голов стали следствием контратак его команды. Но где сегодня контратаки, а где «Динамо» — вопрос, который беспокоит не только специалистов, но и всех болельщиков...

Никоим образом не пытаюсь защитить ни руководителей, ни тренеров киевского клуба, принявших решение отпустить нападающего в Бельгию. Но мы же помним, что уходил Теодорчик в команду, которая пыталась попасть в Лигу Европы, из команды, которая готовилась к Лиге чемпионов. В тот момент никто из нас и думать не мог, что осень станет настолько унылой для команды из столицы Украины. Но тренер сделал такой выбор, видимо, еще и потому, что поставил на других исполнителей, а не нападающего, который:

— не попадал даже в двадцатку самых эффективных форвардов УПЛ по эффективности ТТД...

— отдавал передачи с точностью в 68%...

— свою первую удачную обводку в команде совершил лишь в восьмом матче...

Другой вопрос, что прямо сейчас, особо не напрягаясь, каждый из нас напишет столько же критических замечаний и в адрес Мораеса, на которого и была сделана ставка. Многие, например, вообще не могут понять, как в «Динамо» может играть нападающий, который за весь групповой раунд Лиги чемпионов всего 17 раз вступил в верховые единоборства и выиграл только три из них. В чемпионате Украины бразилец на втором этаже тоже не блещет (19% выигранной борьбы в воздухе), но все это, видимо, объясняется тактикой игры команды.

В идеале было бы, конечно, здорово «слепить» из Теодорчика и Мораеса одного целостного нападающего (в Бельгии, к примеру, Лукаш порой вступает в верховые единоборства и по 30 раз за игру). Но это в идеале, к которому нужно стремиться...

Цифры не позволят вам усомниться в том, что само качество игры Лукаша Теодорчика в «Андерлехте» не стало лучше. Не буду утверждать, что форвард просто поймал футбольный фарт — удачу тоже нужно заслужить. А еще — попасть в свою команду и к своему тренеру, который при прочих равных условиях будет доверять тебе больше, чем другим исполнителям.







Источник — Sport.ua

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