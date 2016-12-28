ПЕДРО: «У меня замечательные партнеры в Челси»

© ФК Челси

Полузащитник «Челси» Педро, ставший автором дубля в ворота «Борнмута», поделился своими впечатлениями от выступления команды на Боксинг Дэй.

- Самое главное для нас – три очка, я очень рад, что мои голы помогли команде одержать эту важную победу. Я забил гол весьма вовремя и наша серия продолжается. Мы демонстрируем невероятную форму, что для Премьер-Лиги большая редкость. Подобного здесь достичь не так просто. Меня окружают замечательные партнеры. Конечно, Диего важный игрок для нас и, к сожалению, он не смог принять участие в этой игре, но Эден Азар прекрасно справился со своей задачей. Впереди нас ждет очередной непростой матч против «Сток Сити», но мы на хорошем ходу, командный дух на подъеме, я рассчитываю, что мы сможем выиграть 13-й матч кряду.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.