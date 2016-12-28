Алекс Сандро заинтересовал клубы из Манчестера

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заинтересовал английские клубы. За 25-летним бразильцем следят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Они могут попытаться подписать Сандро после окончания сезона. «Ювентус» же попробует продлить с ним контракт, чтобы обезопасить себя от потери игрока, перешедшего в команду из «Порту» летом 2015 года.
Источник — Sport.ua
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