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Бешикташу интересны игроки Шахтера, Динамо и Зари

«Орлы» ищут усиления обороны в Украине

  • 28.12.2016 08:37
  • 1886 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Стамбульский «Бешикташ» в январе может подписать защитника из украинской Премьер-лиги. В шорт-лист Черных Орлов вошли сразу три игрока из отечественного чемпионата — Ярослав Ракицкий (Шахтер), Домагой Вида (Динамо) и Рафаэл Форстер (Заря).
 
Пока не сообщается, какой вариант является для Бешикташа приоритетным, но отмечает, что это не все игроки, которые входят в список интересов стамбульцев.
 
Помимо игроков из украинского чемпионата, в поле зрения Бешикташа находится довольно обширный список претендентов, среди которых выделяется 29-летний бразилец Леандро Алмейда, выступающий в Интернасьонале и известный в Украине по играм за Динамо с 2009 по 2013 годы.
 

Источник — Шахта

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