Бешикташу интересны игроки Шахтера, Динамо и Зари

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Стамбульский «Бешикташ» в январе может подписать защитника из украинской Премьер-лиги. В шорт-лист Черных Орлов вошли сразу три игрока из отечественного чемпионата — Ярослав Ракицкий (Шахтер), Домагой Вида (Динамо) и Рафаэл Форстер (Заря).

Пока не сообщается, какой вариант является для Бешикташа приоритетным, но отмечает, что это не все игроки, которые входят в список интересов стамбульцев.

Помимо игроков из украинского чемпионата, в поле зрения Бешикташа находится довольно обширный список претендентов, среди которых выделяется 29-летний бразилец Леандро Алмейда, выступающий в Интернасьонале и известный в Украине по играм за Динамо с 2009 по 2013 годы.

Источник — Шахта

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