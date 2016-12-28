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Криштиану РОНАЛДУ: «Скептики посрамлены»

Нападающий мадридского «Реала» подвел итоги уходящего года

  • 28.12.2016 08:25
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Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями от уходящего футбольного года.
 
- В коллективном и индивидуальном планах этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем «Золотого мяча». Не могу просить большего. 
 
Скептики, сомневающиеся во мне, «Реале» и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все. Это был удивительный год, и я очень рад. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной и «Реалу».
 

Источник — Sport.ua

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