Криштиану РОНАЛДУ: «Скептики посрамлены»

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Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями от уходящего футбольного года.

- В коллективном и индивидуальном планах этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем «Золотого мяча». Не могу просить большего.

Скептики, сомневающиеся во мне, «Реале» и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все. Это был удивительный год, и я очень рад. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной и «Реалу».

Источник — Sport.ua

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