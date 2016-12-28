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Чигринский расторг контракт с АЕКом

Украинский защитник остался без клуба

  • 28.12.2016 08:18
  • 710 просмотров
  • 1 комментария
Метки
aekfc.gr
© aekfc.gr
Центральный защитник Дмитрий Чигринский вновь получил статус свободного агента. 30-летний экс-защитник Шахтера расторг контракт с греческим клубом АЕК, в который он перешел летом нынешнего года.
 
Сейчас Чигринский пребывает в отпуске и решил посетить Барселону, где в сезоне 2009/2010 защищал цвета одноименного клуба.
 
Отметим, что официальный сайт АЕК о расторжении контракта с Чигринским не сообщал. Украинец по-прежнему числится в составе греческой команды среди остального перечня футболистов основы.
 
Таким образом, источник либо обладает инсайдерской информацией, либо же его сведения неверны.
 
В текущем сезоне Чигринский провел за АЕК 7 матчей в греческой Суперлиге, что правда, последний из них датирован аж 5 ноября.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    AndrosPatron
    online
      AndrosPatron, 28.12.2016 08:30
    0
    Димончик, как то обидно за тебя. Так все хорошо начиналось
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