Чигринский расторг контракт с АЕКом

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Центральный защитник Дмитрий Чигринский вновь получил статус свободного агента. 30-летний экс-защитник Шахтера расторг контракт с греческим клубом АЕК, в который он перешел летом нынешнего года.

Сейчас Чигринский пребывает в отпуске и решил посетить Барселону, где в сезоне 2009/2010 защищал цвета одноименного клуба.

Отметим, что официальный сайт АЕК о расторжении контракта с Чигринским не сообщал. Украинец по-прежнему числится в составе греческой команды среди остального перечня футболистов основы.

Таким образом, источник либо обладает инсайдерской информацией, либо же его сведения неверны.

В текущем сезоне Чигринский провел за АЕК 7 матчей в греческой Суперлиге, что правда, последний из них датирован аж 5 ноября.

Источник — Шахта

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