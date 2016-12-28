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Жозе МОУРИНЬО: «Погба - лучший хавбек в мире»

Наставник МЮ - о новичке команды, самом дорогом футболисте мира

  • 28.12.2016 07:26
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ФК Заря. Поль Погба
© ФК Заря. Поль Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал оценку игре полузащитника манкунианцев Поля Погба. 
 
- АПЛ – это очень тяжело. Ты отыграл 3-4 года в Италии, а потом перешел в английский клуб — и просто попал в другой мир. Но он все делает хорошо, даже больше, чем просто «хорошо». Его эволюция очевидна. Мне видится, что следующий сезон для Поля будет куда лучше. Погба – это тот полузащитник, который будет забивать все больше и больше голов, поскольку у него есть все необходимые навыки и возможности для этого. На мой взгляд, Поль – лучший полузащитник в мире. Очевидно, что он молод – он может совершенствоваться. И он хочет это делать, что куда важнее.
 
Этим летом француз перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 93 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне АПЛ Поль Погба принял участие в 17 матчах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
 

Источник — ТК Футбол

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