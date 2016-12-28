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Хавбек Интера возвращается в Бразилию

Фелипе Мело договорился с «Памлейрасом»

  • 28.12.2016 07:24
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По данным бразильской прессы, агент полузащитника Интера Фелипе Мело достиг договоренности с Палмейрасом по личному контракту. И теперь после того, как в Италии официальное откроется трансферное окно, представитель игрока прибудет в Милан, чтобы обсудить условия сделки с руководством Интера, и, возможно, провернуть трансфер.
 
33-летний хавбек в текущем сезоне провел всего 5 матчей за Интер в Серии А и 5 игр в Лиге Европы.
 

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