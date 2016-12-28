Сергей Шищенко готов уйти в отставку с поста тренера Буковины

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28 декабря, во время пресс-конференции, посвященной выступлению «Буковины» в осенней части нынешнего сезона, главный тренер Сергей Шищенко, вероятнее всего, объявит о своей отставке. Слухи об уходе 40-летнего специалиста из черновицкой команды, напомним, гуляли интернетом последние пару недель и куда только журналисты не отправляли тренера - то в клубы Лиги Пари-Матч, то в различные структуры «Шахтера», то еще куда-то.

В случае отставки Шищенко наверняка не останется без работы. По данным FootBoom, с большей долей вероятности, его новым клубом может стать «Шахтер» (U-19).

Отметим также, что Сергей Шищенко только летом сего года подписал с «Буковиной» 2-летнее соглашение.

Источник — Footboom

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