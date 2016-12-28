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Снайдер отказался от перехода в китайский клуб

«Галатасарай» мог заработать 25 миллионов евро

  • 28.12.2016 00:22
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Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снайдер отказался от миллионной зарплаты в одном из китайских клубов.

Представители Поднебесной приезжали в Стамбул выкупить голландца за 25 миллионов евро, однако хавбек сборной Нидерландов отказался от перехода.

Отметим, что контракт Снайдера с «Галатасараем» рассчитан до лета 2018 года.

Источник — Sport.ua

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