Снайдер отказался от перехода в китайский клуб

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снайдер отказался от миллионной зарплаты в одном из китайских клубов.
Представители Поднебесной приезжали в Стамбул выкупить голландца за 25 миллионов евро, однако хавбек сборной Нидерландов отказался от перехода.
Отметим, что контракт Снайдера с «Галатасараем» рассчитан до лета 2018 года.
Источник — Sport.ua
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