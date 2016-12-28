Динамо подарило подарки детям Чернобыля

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Во вторник, 27 декабря, конференц-зал стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского был украшен красивыми праздничными декорациями и был готов ко встрече гостей.



Огромная, ярко украшенная к праздникам елка, гирлянды и декорации - все это готовилось не один день. И не зря, ведь гостями нашего клуба в этот день стали дети, пострадавшие от последствий техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.



ФК «Динамо» дважды в год – накануне очередной годовщины аварии на ЧАЭС и накануне новогодних праздников – приглашает в гости детей и их родителей, даря им незабываемые впечатления и памятные подарки.



Мероприятие было организовано для детей, находящихся под опекой благотворительных организаций «Родина» и «Квіти Полину», которым ФК «Динамо» (Киев) более двадцати лет подряд оказывает помощь.



Нынешняя встреча, как и все предыдущие, прошла в теплой семейной атмосфере. В конференц-зале практически не было свободных мест.



В этом году принимали гостей легендарный футболист «бело-синих» Владимир Мунтян, игрок нынешнего состава первой команды Виталий Буяльский, генеральный директор ФК «Динамо» Резо Чохонелидзе и вице-президент Алексей Семененко. Ведущим праздничного вечера традиционно стал Александр Липенко.

Источник — ФК Динамо Киев

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