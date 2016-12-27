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Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший футболист года

Португалец назван лучшим игроком года

  • 27.12.2016 23:54
  • 196 просмотров
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Reuters
© Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лауреатом премии Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года, сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter.

«Реал» победил в номинации лучший футбольный клуб года. Тренером года стал приведший сборную Португалии к победе на Евро Фернанду Сантуш. Лучшим арбитром признан англичанин Марк Клаттенбург.

Источник — Sport.ua

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