У жены Александра Денисова угнали машину

У жены ведущего программы «Великий футбол» Александра Денисова Юлии угнали машину в центре Киева.
О происшествии Денисова написала в Facebook:
«Сегодня вечером в 18.00 у меня угнали машину. Угнали за несколько минут.
Была припаркована по адресу ул. Мечникова, 18, напротив магазина «Гудвайн».
Машина марки Range Rover Evoque. Цвет Havana серый, крыша стеклянная с белой окантовкой. Возможно, машину загнали во дворы на отстой»
Источник — Sport.ua
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