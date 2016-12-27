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У жены Александра Денисова угнали машину

Жена известного ведущего пострадала от злоумышленников

  • 27.12.2016 23:52
  • 712 просмотров
  • 8 комментария
Метки

У жены ведущего программы «Великий футбол» Александра Денисова Юлии угнали машину в центре Киева.

О происшествии Денисова написала в Facebook:

«Сегодня вечером в 18.00 у меня угнали машину. Угнали за несколько минут.

Была припаркована по адресу ул. Мечникова, 18, напротив магазина «Гудвайн».

Машина марки Range Rover Evoque. Цвет Havana серый, крыша стеклянная с белой окантовкой. Возможно, машину загнали во дворы на отстой»

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 28.12.2016 00:00
    +2
    че она в киеве паркует а не в донецке?
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 28.12.2016 00:04
    0
    ланос бы не угнали
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    Ding01
    online
      Ding01, 28.12.2016 00:10
    +3
    Досвистелся!)) жду следующую новость - у леона пропал кот...новость очень информативна
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    checna-ebet-russia-1
      checna-ebet-russia-1, 28.12.2016 00:15
    +6
    Чую и тут следы поведут в Динамо Мол мусора не ищут, мусора - это Динамо. Кругом враги, человеку с Бамбасса прям развернуться негде. Слева - бандеровцы, справа - правосеки, сзади - Ляшко
    Ссылка
    Ding01
    online
      Ding01, 28.12.2016 00:17
    +5
    checna-ebet-russia-1, 28.12.2016 00:15
    Чую и тут следы поведут в Динамо Мол мусора не ищут, мусора - это Динамо. Кругом враги, человеку с Бамбасса прям развернуться негде. Слева - бандеровцы, справа - правосеки, сзади - Ляшко
    сзади Ляшко - смешно))))
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 28.12.2016 00:18
    +3
    на месте преступления, нашли визитку Суркиса
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    airwolf77
      airwolf77, 28.12.2016 00:31
    +2
    Юрий Бадеха, 28.12.2016 00:00
    че она в киеве паркует а не в донецке?
    там просто заберут,моторылы и буряты всякие
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    Оладик_ЙА
    online
      Оладик_ЙА, 28.12.2016 00:45
    0
    я помню лет 10 назад Денисов футбол комментировал и включился 2 тайм и 2 минуты все слушали как он с женой по телефону разговаривал
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